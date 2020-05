Voedingskramen met essentiële producten verhuizen naar Moortsele Didier Verbaere

11 mei 2020

13u31 0 Oosterzele De openbare markten zijn nog steeds verboden maar burgemeester Johan Van Durme (CD&V) van Oosterzele wil de marktkramers steunen in deze crisis. Daarom zijn voedingskramen welkom in Moortsele, een deelgemeente waar geen voedingszaken aanwezig zijn.

“Als burgemeester kan ik beslissen op basis van de noden van of een voedingskraam al dan niet noodzakelijk is in het kader van de voedselbevoorrading. Samen met het schepencollege hebben we beslist om tijdelijk de voedingskramen een plaats te geven in deelgemeente Moortsele waar geen supermarkten of andere voedingszaken aanwezig zijn”, zegt Johan Van Durme. Een eerder geplande ‘markt’ vandaag in Gijzenzele werd geannuleerd door ziekte van enkele handelaars. Maar woensdag zullen ze aanwezig zijn.

“Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat onze bevolking van de kleinere deelgemeentes de nodige voedingswaren kunnen aankopen op wandelafstand. Daarom komen er op maandag voedingskramen in Gijzenzele en op woensdag op het Tramplein in Moortsele. Beiden zijn ook op korte afstand voor de inwoners van onze kleinste deelgemeente Landskouter.”, aldus burgemeester Van Durme. Ook is kippenkraam Knudde op woensdagvoormiddag 13 mei open aan de Gaversesteenweg in Windeke. Ook daar worden de coronaregels toegepast.

“Ik voel me gesterkt door de inwoners van deze gemeente en hoop dat dit een duidelijk signaal is naar de overheid dat deze voedingskramen met verse producten broodnodig zijn voor de bevolking. Ik ben alvast paraat aanstaande woensdag in Moortsele!”, aldus Pascal Janssens van het viskraam.