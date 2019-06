Vitrine zet werking De Beweging in de kijker Didier Verbaere

05 juni 2019

13u25 0 Oosterzele In de inkomhal van gemeenschapscentrum De Kluize zet een vitrine voortaan de werking van De Beweging letterlijk in de kijker.

Je vindt er de producten die met liefde en geduld gemaakt zijn in de ateliers van het orthoagogisch centrum De Beweging, een centrum voor volwassen personen met een niet aangeboren hersenletsel of een neuro-motorische beperking. De handgemaakte stukken zijn te koop in het koffie en kadohuis de Babbelbar in Bottelare. Info op www.ocdebeweging.be.