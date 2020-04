Vier culturele centra werken samen aan start van nieuw seizoen Didier Verbaere

28 april 2020

15u53 0 Oosterzele De culturele centra van Oosterzele, Zottegem, Merelbeke en Sint-Lievens-Houtem werken voor het eerst samen aan een gezamenlijke promotiecampagne voor het nieuwe seizoen 2020-2021. “We gaan ervan uit dat we tegen september opnieuw volk mogen ontvangen”, klinkt het enthousiast.

Met als thema ‘Laat er licht zijn’ willen CC De Kluize, CC De fabriek, GC ’t Groenendal en CC Zoetegem het nieuwe seizoen aanvatten met een gezamenlijke lancering van het programma op 1 juni. ‘Toen God de wereld schiep en licht uit het niets creëerde’ is een Bijbels citaat. “Vanuit die gedachte willen we de handen in elkaar slaan, de gemeentegrenzen doorbreken en een lichtend pad naar de toekomst uittekenen nadat we noodgedwongen door de coronacrisis het seizoen vroegtijdig moesten afsluiten”, zegt schepen Marleen Verdonck van Oosterzele.

De vier culturele centra bereiden ondertussen hun nieuwe programmatie voor en hopen dat ze dit voor volle zalen kunnen uitrollen. “We hopen dat er geen beperkingen komen op het aantal toeschouwers want opvoeringen voor een halfvolle zaal geven niet dezelfde beleving. En cultuur moet net mensen samenbrengen”, zegt ook schepen Tim De Groote van Sint-Lievens-Houtem. Samen gaan ze ook activiteiten organiseren.

Aparte seizoensbrochure

Een samenwerking zat al langer in de pijplijn maar wordt door de crisis versneld uitgevoerd. Vanaf 1 juni lanceren ze samen hun programma online en op 15 en 22 juni is er een simultane ticketverkoop online. In de week van 4 mei krijgen alle inwoners ook een postkaart in de bus om het nieuwe cultuurseizoen aan te kondigen. De traditionele bedeling van de seizoensbrochures per gemeente blijft ongewijzigd.