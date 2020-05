Videoboodschap: Christoff troost fans voor uitgesteld optreden Groenbuiken Didier Verbaere

Zanger Christoff troost zijn fans vanuit zijn kot nu de zomerse kermis van de Groenbuiken in Scheldewindeke is afgelast en zijn optreden wordt verschoven naar volgend jaar. “Ik kijk er alvast naar uit”, zegt Christoff.

“Momenteel is er nog geen duidelijkheid of er begin juli al dan niet kermiskramen zullen mogen staan op ons geliefde Marktplein in Scheldewindeke. De optredens van topartiest Christoff en de nieuwe boysband Bobby op vrijdagavond en ons groot dorpsontbijt op zondagmorgen zullen helaas niet kunnen doorgaan. We hopen wel dat de kermiskramen toch zullen mogen komen en kijken dan om nog een klein randprogramma uit te werken’, zegt Filip Michiels van Kermiscomité De Windeekse Groenbuiken.

Het optreden van Christoff is ondertussen vastgelegd op 2 juli 2021. “Schrijf die alvast in je agenda want ik kijk er naar uit om er een geweldig feestje van te maken”, zegt Christoff in een videoboodschap aan de fans.