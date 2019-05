Vicepremier Alexander De Croo bezoekt Winnaar ‘Factory of the Future’ award Didier Verbaere

21 mei 2019

17u38 7 Oosterzele De Belgische productiesite van Rf-Technologies in de Lange Ambachtstraat in Oosterzele, kreeg vandaag bezoek van vicepremier Alexander De Croo (Open Vld). Het bedrijf investeerde de jongste jaren sterk in slimme technologie, duurzaamheid en netwerken en werd bekroond met het label ‘Factory of the Future’. Dat is de hoogst mogelijke erkenning voor de maakindustrie in België.

Vicepremier Alexander De Croo loofde de investeringen die het bedrijf deed in digitalisering, duurzaamheid en open samenwerkingen. De vicepremier had ook oren naar de moeilijkheden om voldoende geschoold personeel te vinden. En hij waardeert ook de inspanningen van het bedrijf inzake duurzaamheid. “Bij het beheer van gebouwen neemt Rf-Technologies altijd de ecologische aspecten in aanmerking”, zegt De Croo.

Rf-Technologies is een toonaangevende Europese fabrikant van brandwerende oplossingen voor compartimentering en ontroking. Het productengamma omvat brandwerende kleppen, roosters, vlinderkleppen en manchetten, ontrokingskleppen en afdichtingsmateriaal. Je vindt hun toepasingen in tal van gebouwen in heel Europa, zoals ziekenhuizen, openbare gebouwen, hotels en kantoorgebouwen. Rf-Technologies werd opgericht in 1985 en is nog steeds een familiebedrijf. Vandaag zijn ze actief in 15 Europese landen en stellen ze 200 mensen tewerk in België en Slowakije.De Croo bezocht het bedrijf samen met fractieleider Filip Michiels uit Oosterzele en een deel van de Open Vld leden.