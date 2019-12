Verlichte tractoren verzamelen op verjaardag Landelijke Gilde Didier Verbaere

28 december 2019

Zo’n 170 feestelijk verlichte (oldtimer)tractoren verzamelden zaterdagavond aan zaal Amb8 in Oosterzele voor een rondrit als afsluiter van de 100ste verjaardag van de Landelijke Gilden.

“We wilden eens iets speciaals maar dat het zo’n vaart zou lopen, hadden we niet gedacht. Het verlichten van tractoren met (kerst)lampjes is een echte hype aan het worden onder landbouwers, leden van de Gilde en oldtimer liefhebbers”, zegt Danny Meersman van de Landelijke Gilde. Na de rondrit werd nog een feestje georganiseerd in de zaal op het bedrijventerrein van Oosterzele.