Vanaf nu ook politie in gemeentehuis Oosterzele

Didier Verbaere

08 januari 2020

10u46 0 Oosterzele Voortaan kan je in het gemeentehuis van Oosterzele op maandagavond en woensdagnamiddag ook terecht bij een medewerker van het politiecommissariaat.

Inwoners van Oosterzele kunnen op maandagavond van 17.30 tot 20 uur en op woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur met vragen terecht bij een agent op het gemeentehuis. Hij of zij heeft er ook toegang tot alle politionele dossiers en diensten. Stel dat je bijvoorbeeld je pasport bent verloren, dan ken je op het zelfde moment in het gemeentehuis een aangifte van verlies en een aanvraag voor nieuwe documenten samen afhandelen.

“Op die manier worden de gemeentelijke en politionele dienstverlening op een site aangeboden tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. Zo hoeft de inwoner geen extra verplaatsing meer te maken. Op de andere dagen kan men nog steeds terecht in het politiecommissariaat op de Windekekouter”, zegt Burgemeester Johan Van Durme.

“Na enkele maanden zullen we deze werking evalueren en indien nodig bijsturen, ten dienste van de bevolking. Eventueel kunnen we ook bekijken of er periodiek een spreekuur met de korpschef kan toegevoegd worden aan deze dienstverlening”, geeft ook Korpschef Yves Asselman mee.