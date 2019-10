UZ Gent opent nieuwe polikliniek in Oosterzele “Zorg dichter bij de patiënten brengen” Didier Verbaere

04 oktober 2019

10u56 9 Oosterzele Het UZ Gent heeft vrijdagochtend een nieuwe polikliniek geopend aan de Wettersesteenweg 33 in Oosterzele. Dit is de eerste polikliniek buiten de muren van het ziekenhuis in Gent. In Oosterzele kunnen patiënten terecht voor ambulante cardiale zorg en binnenkort ook voor andere disciplines. ‘We brengen onze zorg zo dichter bij de patiënten binnen de driehoek Gent, Aalst en Zottegem,’ zegt hoofdarts prof. dokter Frank Vermassen van het UZ Gent.

Het UZ Gent huurt een deel van een nieuw gebouw op de Wettersesteenweg en investeerde er 650.000 euro in de verbouwingen en de aankoop van medische toestellen. “Onze campus in Gent kampt met file- en parkeerdruk. De polikliniek in Oosterzele ontlast die druk en creëert extra consultaties bovenop de bestaande consultaties in het UZ Gent,” licht prof. Vermassen toe. “We willen hiermee de wachttijd voor patiënten verminderen en de zorg dichter bij hen brengen. Huisartsen uit de regio Oosterzele kunnen patiënten op die manier makkelijker naar ons doorverwijzen. Consultaties kunnen hier tot 20 uur ’s avonds.”

Vijf consultatieruimtes

De nieuwe polikliniek heeft vijf consultatieruimtes. Sinds deze week kunnen patiënten er terecht voor cardiale zorg. Het team werkt hiervoor ook samen met cardiologen van het Zottegemese Elisabethziekenhuis. Cardioloog Frederic Van Heuverswyn (UZ Gent) : “We werken in Oosterzele met zes cardiologen, drie artsen van het UZ Gent en drie artsen van AZ Sint-Elisabeth in Zottegem. Patiënten krijgen hier de ambulante cardiale zorg die ze ook in het UZ Gent krijgen. Ze kunnen hier terecht met de klassieke symptomen zoals pijn op de borst, kortademigheid, hartkloppingen, enz. We volgen ook patiënten op met een pacemaker of defibrillator en doen echocardiografieën en inspanningstests. Voor complexe onderzoeken of ingrepen verwijzen we door naar de Gentse campus.”

Andere disciplines in de toekomst

“Stapsgewijs zullen ook andere diensten hier consultaties organiseren. Maag-, darm- en leverziekten,, dermatologie specifiek voor de aandoening psoriasis en Gynaecologie treden later dit jaar toe. Het beheer ligt volledig in handen van het UZ Gent”, zegt zorgmanager Geert De Smet. Afspraken maken voor een consultatie in Oosterzele kan via www.uzgent.be/afspraak.