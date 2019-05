Uitbater steengroeve wil asbest bergen in putten in Balegem. Gemeentebestuur Oosterzele wil steengroeve asbest vrij houden. Onrust bij de buurtbewoners is groot. Ruim 200 buurtbewoners op infovergadering. Didier Verbaere

24 mei 2019

13u57 16 Oosterzele Balegro, de uitbater van de steengroeves in Balegem, heeft plannen om cementgebonden asbest in haar lege putten te storten. Het gemeentebestuur wil in elk geval de site asbestvrij houden.

“Het gaat hier om cementgebonden asbest en dus niet om gevaarlijke stoffen of vrije asbestvezels”, zegt Geert Bogaert, deskundige van studiebureau Bova Enviro +, die voor uitbater Balegro het dossier opmaakt. De steengroeves zijn vandaag in handen van de Groep Verhelst. In de putten werd tot op heden nog geen asbest gestort. De groep heeft wel een vergunning voor het bergen van inert materiaal zoals glas, keramiek en ander bouwafval in de lege groeven.

“Het gaat in dir dossier om het bergen van zo’n 68.000 kubieke meter of 8.000 ton cementgebonden asbest per jaar gedurende acht jaar. Dat zijn platen en leien zoals er dagelijks massa’s naar het containerpark worden gebracht. De Vlaamse Overheid heeft beslist dat Vlaanderen tegen 2040 asbestvrij moet zijn. Daarom hebben ze vijf bergingsplaatsen, waaronder Balegem, aangeduid. Het materiaal wordt in dubbele en luchtdicht afgesloten ‘bigbags’ door erkende transporteurs vervoerd en veilig in putten van vier meter op een niet doorlaatbare kleilaag geborgen en afgedekt met aarde. Alles gebeurd volgend de striktste normen en gecontroleerd”, legt Bogaert de werkwijze uit.

Buurt ongerust over gezondheid

De buurtbewoners zijn er alvast niet gerust in. In Café De Steenput op Berg in Balegem verzamelden vrijdagavond ruim tweehonderd inwoners van het dorp. Zij vrezen voor hun gezondheid als er jaarlijks 8.000 ton asbest wordt aangevoerd naar de steenputten. “Door het grote aantal vrachtwagens zal ook de druk op de nu al overbelastte N42 nog meer toenemen. Om maar te zwijgen van de mogelijkse verspreiding van asbeststof langsheen alle toegangswegen”, zegt een bezorgde buur. Iets wat de expert tegensprak. Volgens het rapport gaat het ook om maximum vier vrachtwagens per dag. Maar heel wat bewoners vrezen dat de overheid onmogelijk kan controleren dat alles volgens de regels zal gebeuren omdat er heel wat ‘knoeiers’ in de afbraakbranche aan het werk zijn.

Bestuur wil Oosterzele asbestvrij houden

De gemeente Oosterzele zal, zodra er een vergunning wordt aangevraagd, advies moeten geven aan de deputatie van de provincie. Dat dit een negatief advies wordt, lijkt nu al vast te staan. “Wij willen Oosterzele landelijk houden, dat het een gemeente blijft waar landelijkheid en vooral de gezondheid primeert. De gezondheid van de huidige generatie maar ook die van onze toekomst, onze kinderen”, aldus schepen van communicatie Elsy De Wilde (CD&V) namens het gemeentebestuur.

“Balegro is pas gestart met een inforonde, ook naar ons als bestuur toe. Er is dus nog geen vergunningsaanvraag ingediend. Van zodra deze aanvraag binnen is kunnen wij als bestuur, samen met de burgers, in actie treden en hier tegen strijden”, besluit De Wilde. Tegen het bouwverlof wil Balegro een vergunning aanvragen en zal er een openbaar onderzoek starten.