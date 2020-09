Twintig mobiele fietsenstallingen worden ingezet op evenementen Didier Verbaere

17 september 2020

16u58 0 Oosterzele De gemeente Oosterzele kocht twintig mobiele fietsenstallingen aan in de vorm van een nadarhek die zullen gebruikt worden bij allerlei evenementen. Zo kunnen bezoekers op een veilige, tijdelijke manier hun fiets parkeren.

Per nadarhek kunnen zes fietsen geparkeerd worden. Op deze manier wil de gemeente iedereen blijven aanmoedigen de fiets te gebruiken. Via de toolbox duurzame mobiliteit van het departement Mobiliteit en Openbare Werken kreeg Oosterzele hiervoor een subsidie van 3.550 euro. Verenigingen en organisatoren kunnen de mobiele fietsenstallingen aanvragen via mobiliteit@oosterzele.be.