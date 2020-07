Twee weekends wandelen of fietsen langs kunst in ‘Steengoed Balegem’ Didier Verbaere

27 juli 2020

10u47 0 Oosterzele Als het land niet opnieuw in lockdown gaat, kan je tijdens de eerste twee weekends van augustus genieten van kunst en kunstenaars op 21 locaties in Balgem. Steengoed Balegem is de vierde editie van dit zomerse kunstenfestival. En bovendien gratis.

Met Steengoed Balegem verwijzen de curatoren van het kunst- en poëziefestival naar de 900ste geschiedenis van de Oosterzeelse deelgemeente en uiteraard naar de Balegemse steen waarmee onder meer de Sint-Baafskathedraal in Gent is opgetrokken. Curatoren Luc Barbier (Diepsee Oostende) en Nadine Prieels (CAS) verzamelen op 1 en 2 en 8 en 9 augustus maar liefst 33 hedendaagse kunstenaars op een 10 kilometer lange route tussen de Stokerij Van Damme en de steengroeve. Je kan er kennis maken met videokunst, installaties, poëzie, beeldende kunst en live-performance op 21 verrassende locaties in openlucht, publieke en private ruimtes. Telkens van 10 tot 18 uur. Het hele programma en de route kan je downloaden op www.kunstroute-oosterzele.be of meenemen op één van de locaties.