Twee elektrische deelwagens voor Oosterzele Didier Verbaere

25 juni 2020

14u03 1 Oosterzele Personeelsleden en inwoners van Oosterzele kunnen voortaan gebruikmaken van twee elektrische Renault Zoë deelwagens.

Valckenier Share leverde twee elektrische deelwagens voor Oosterzele in een project waaraan 15 gemeenten uit Zuid-Oost-Vlaanderen in samenwerking met Solva deelnemen. De wagens krijgen een standplaats op de parking van site De Kluize en aan de Huckerstraat in Balegem. “Dit initiatief betekent een enorme boost voor de gedeelde mobiliteit in deze regio en zal over twee jaar 272 ton CO2 besparen”, zegt schepen voor Mobiliteit Christ Meuleman.

Autodelen is gebaseerd op een eenvoudig principe: de auto is enkel in gebruik wanneer dat nodig is. De gemeente zal deze gebruiken voor dienstverplaatsingen. Daarnaast kan een andere persoon de wagen gebruiken. Inwoners kunnen via een gratis registratie gebruikmaken van alle deelwagens in alle deelnemende gemeenten. In september volgt een gratis infosessie voor geïnteresseerde burgers. Meer info op www.valckeniershare.be.