Trucker die motard doodreed, krijgt dezelfde straf in beroep: 4 jaar cel en levenslang rijverbod JDG

13 juni 2019

10u02 0 Oosterzele De vrachtwagenchauffeur die op een file inreed in Oosterzele, waarbij motard Tom De Parmentier (26) uit Wetteren omkwam, heeft ook in beroep een celstraf van 4 jaar gekregen. Hij hield tijdens de behandeling vol dat hij verblind werd door de zon. “De acht andere chauffeurs zagen de file nochtans allemaal wel”, klonk het bij de tegenpartijen. Ook het levenslang rijverbod werd in beroep herbevestigd.

Op 20 maart 2018 moest motard Tom De Parmentier het met zijn leven bekopen toen trucker John G. (38) uit Mol achteraan inreed op de voertuigen die voor het rode licht in de Wettersesteenweg in Oosterzele stonden te wachten. Een bestuurster van een van de vijf andere wagens die in de klappen deelden, kon maar net uit haar brandende auto gered worden. De trucker had naar eigen zeggen de stilstaande wagens en het rode licht niet gezien.

Toen de resultaten van de bloedanalyse van de trucker terugkeerden, was het voor de nabestaanden van Tom echter duidelijk waar het was misgelopen. John G. testte positief op amfetamines en had volgens zijn eigen verklaring het weekend ervoor vier lijntjes gesnoven. “Een voertuig is een wapen, en een volledig met betonklinkers geladen vrachtwagen is een ware bazooka”, pleitte de procureur tijdens de behandeling van de zaak. “Als beroepschauffeur zou G. zich heel goed bewust moeten zijn van de gevaren.” De trucker liep kort voor het ongeval al een veroordeling op voor sturen onder invloed. G. werd in eerste aanleg veroordeeld tot vier jaar cel. In beroep vorderde het parket een celstraf van vijf jaar, maar uiteindelijk werd dezelfde straf als in eerste aanleg uitgesproken.

Vermoord door gewetenloze dader

Hoewel het verslag van een deskundige aantoont dat de zon niet recht op de voorruit van G. scheen en hoewel geen van de andere betrokken chauffeurs melding maakte van verblinding, blijft de verdediging bij hun standpunt. “De zon stond volgens het verslag op dertig graden. Is het dan zo onmogelijk om verblind te worden?”, vroeg zijn advocaat zich af. “Hij had wel zijn snelheid moeten aanpassen en had het nodige moeten doen toen hij verblind werd. Hij dacht oprecht dat hij geen problemen zou hebben tijdens de week als hij alleen in het weekend drugs gebruikte. Dat was een compleet foute redenering, maar hij dacht niet dat hij tegen de wet handelde.” De trucker zou intussen in behandeling zijn voor zijn druggebruik.

“Voor mij werd mijn zoon vermoord door een gewetenloze dader”, sprak de vader van Tom in mei. “De wetgever is mee verantwoordelijk omdat ze recidivisten kansen blijven geven. Hoe veel jonge mensen moeten er nog om het leven komen voor er passende bestraffingen komen?” “De roep om meer repressief op te treden is groot”, antwoordde de advocaat van G. “Daar kan ik inkomen, maar we moeten ook nadenken over het nut van de straf. G. moet geholpen worden. Er moet een mogelijkheid zijn om weer in de maatschappij te komen.”