Tiende editie van Bruisend Balegem verhuist naar 2021 Didier Verbaere

29 april 2020

17u12 0 Oosterzele De 10de editie van Bruisend Balegem op zaterdag 15 augustus 2020 wordt één jaar uitgesteld en verhuist naar 2021 door de coronacrisis. Net als de Sinksenkermis in Oosterzele.

“Het strafste dorpsfeest van het zuiden van Oost-Vlaanderen is de facto een massa-evenement. Op basis van de beslissingen van de Veiligheidsraad en het advies van het Politiecollege, kon het College van Burgemeester en schepenen van Oosterzele niet anders dan Bruisend Balegem te verbieden. Wegens overmacht moeten wij deze tiende editie van Bruisend Balegem afgelasten. Een nieuwe datum werd reeds geprikt: 15 augustus 2021, bij leven en welzijn en in een virusvrije wereld”, zegt organisator Christ Meuleman.

De organisatie van het tweejaarlijkse evenement was zo goed als klaar. “De bands lagen vast, de sponsors hadden ‘ja’ gezegd, de standhouders waren enthousiast, het comité stond op scherp. Het vele werk dat reeds is gebeurd mag geen verloren werk zijn De afgelasting betekent niet dat Balegem nu doods is. We nodigen iedereen uit om Balegem te voet of te fiets te ontdekken via ons toeristisch project ‘Op toer in Bruisend Balegem’ met 17 infoborden aan de fraaiste plekjes. Verbind je ze met elkaar dan krijg je een leerrijk verhaal van zo’n 17 km lang om en rond het dorp. We hebben de folder van het parcours ondertussen in alle bussen van Balegem gepost als geschenk voor 900 jaar Balegem”, zegt Christ.

En er volgen nog acties van het Bruisend Balegem comité. Ook het feestbier Het Bruiserken Blond en Amber zijn ze nu al te koop als steun voor Bruisend Balegem.

Ook Sinksenkermis afgelast

Ook in Oosterzele wordt een streep getrokken door Sinksenkermis. “Als comité betreuren wij dit ten zeerste omdat alle voorbereidingen reeds maanden geleden waren gedaan, maar uiteraard gaat de volksgezondheid voor alles. Dit is voor ons als organisatie een ramp, al beseffen we dat we lang niet de enige zijn die in deze omstandigheden zitten. Samen met de Gemeente Oosterzele is beslist om de volledige organisatie, inclusief de vele nieuwigheden die we zouden doen te verplaatsen naar 2021. Enig lichtpuntje, ons programma voor 2021 is nu bijna klaar”, meldt de organisatie.