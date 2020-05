Te schattig: Fem (3) steekt handjes uit de mouwen om mondmaskers te maken Didier Verbaere

05 mei 2020

16u16 0 Oosterzele Jong en oud stak dinsdag de handen uit de mouwen op de ‘patroon-knip-dag’ in GC De Kluize in Oosterzele. Fem (3) en broertje (5) lieten Tik Tok even achterwege en hielpen een handje mee.

Ook in Oosterzele worden massaal katoenen mondmaskers gemaakt voor de inwoners. Naast de bestelde exemplaren van het gemeentebestuur, worden nog 2.500 extra maskers genaaid. Meters stof en linten werden dinsdag alvast in de juiste patronen en lengtes geknipt. Die worden door thuisnaaisters in elkaar gezet en later verdeeld door de gemeente. De jongste vrijwilligers waren Fem (3) en broertje Nand (5). De jongste mondmaskerhelden van het land?