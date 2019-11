Stroompanne treft 4.000 gezinnen in Oosterzele, Merelbeke en Sint-Lievens-Houtem



Didier Verbaere

13 november 2019

15u02 4 Oosterzele Ruim 4.000 gezinnen in Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem en Merelbeke zaten woensdagmiddag tussen 12 en 14.15 uur zonder elektriciteit na een zware stroompanne.

“Er was een grote panne in een onderstation van Fluvius in Merelbeke, dat stroom levert aan de ruime regio. Eén van de transformatoren, die 150.000 volt op het net stuurt, was in panne gevallen”, zegt burgemeester van Oosterzele Johan Van Durme.

“Het defect was zeer snel gevonden en ook de herstelling verliep vlot. Dankzij de politiemensen in de zone verliep ook alles veilig, want ook alle verkeerslichten en de spoorwegovergangen vielen zonder stroom. Er werden meteen patrouilles gestuurd naar alle cruciale punten om het verkeer te regelen en de spoorovergangen te beveiligen”, besluit Van Durme.