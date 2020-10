Spreuken in het straatbeeld zorgen voor jouw geestelijke gezondheid Didier Verbaere

05 oktober 2020

15u08 1 Oosterzele Samen met heel wat lokale handelaars, organisaties en de gemeentelijke diensten neemt Oosterzele na het grote succes van de actie vorig jaar deel aan de actie Spreuken in het straatbeeld. Dat is de centrale actie in Vlaanderen tijdens de Vlaamse tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid, die nog loopt tot 10 oktober.

“Oosterzele wil in die periode zo veel mogelijk spreuken in het straatbeeld, in etalages en op vensters zien verschijnen, vergezeld door #samenveerkrachtig. Spreuken die het belang van geestelijke gezondheid in de kijker zetten: fijne woordspelingen, deugddoende boodschappen, quotes van bekende of lokale helden. Zo toveren we een glimlach of ontroering op het gezicht van voorbijgangers en doen we hen nadenken over mentale gezondheid”, zegt schepen voor Sociale Zaken Els De Turck (CD&V).

Geïnteresseerde handelaars kunnen zich nog steeds inschrijven via info@ocmwoosterzele.be.