Spreuken in het straatbeeld van Oosterzele voor een betere geestelijke gezondheid Didier Verbaere

30 september 2019

15u03 1 Oosterzele In het straatbeeld van Oosterzele verschijnen tussen 1 en 10 oktober spreuken op de ramen en vitrines van lokale handelaars naar aanleiding van de Vlaamse tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid. De spreuken bevatten fijne woordspellingen, deugddoende boodschappen en quotes van bekende en minder bekende mensen.

Samen met Logo Gezond Plus worden de spreuken op de ramen van, tot op heden, 21 handelaars geschreven. Met de hashtag #samenveerkrachtig is er ook een verwijzing naar de hulpverlening in de geestelijke gezondheidszorg. “Bijna één op drie Vlamingen krijgt ooit te kampen met één of ander mentaal probleem. Maar de drempel om hulp te zoeken is hoog en er heerst nog steeds een taboe op mentale problemen”, zegt schepen van sociale zaken Els De Turck (CD&V).

Met spreuken zoals ‘Stilstaan helpt om door te gaan’ en ‘Jouw goedemorgen maakt mijn goede dag’, wil men die drempel verlagen. “Zo toveren we een glimlach of ontroering op het gezicht van de voorbijgangers en de klanten en laten we hen nadenken over geestelijke gezondheid”, zegt Els. Geïnteresseerde handelaars kunnen zich nog steeds melden via info@oosterzele.be. Een medewerker van OCMW of Logo komt de spreuk dan aanbrengen.