Sophia (11) schenkt haar haar om pruiken mee te maken voor kankerpatiënten. “Het voelt goed om iets te kunnen geven.”

Erik De Troyer

28 oktober 2019

18u24 5 Oosterzele Een belangrijke dag vandaag voor Sophia Taelman (11) uit Gijzenzele. Na enkele jaren sparen voor lang haar ging er vandaag 30 centimeter af voor Think Pink. “Toen ik klein was kreeg mijn opa Etienne kanker en ik wou iets doen om mensen in dezelfde situatie te helpen”, zegt ze.

Sophia had vandaag een afspraak bij kapper Gert in Gijzenzele, haar oom. “Ik had al lang haar maar het was niet lang genoeg om het te schenken aan Think Pink. Daarom heb ik toch een hele tijd gespaard”, zegt ze. Think Pink zamelt al sinds 2008 haar in om er pruiken van te maken voor kankerpatiënten.

“Mijn opa is inmiddels helemaal genezen maar er zijn nog veel mensen in die situatie. Het voelt zeer goed om hen iets te kunnen geven. Haar hebben lijkt de normaalste zaak ter wereld maar wie geconfronteerd wordt met kanker weet hoe enorm belangrijk haar is”, zegt ze. “En ben ook nog eens blij met mijn nieuw kapsel”, lacht ze.

Hilde, de mama van Sophia, is fier. “Als kind heeft het haarverlies van haar papie grote indruk nagelaten. Een nu heeft ze beslist om voor vrouwen die ook zoiets meemaken het verschil te betekenen. En misschien kan ze nog een inspiratiebron zijn voor anderen. Think Pink is nog niet voorbij hé.”

Think Pink loopt traditiegetrouw tot eind oktober maar haren schenken kan men wel het hele jaar. Zo is er op 28 november een haarknipdag in de Vooruit in Gent. Dan wil men op één dag zo veel mogelijk paardenstaarten inzamelen voor het goede doel. Er moet dan minimaal 30 centimeter af.