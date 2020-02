Soep brengt 1251,40 euro op voor Fonds Emilie Leus Didier Verbaere

03 februari 2020

19u44 0 Oosterzele De verkoop van 160 liter soep tijdens de Warmste week door het personeel van de gemeente Oosterzele heeft 1251,40 euro opgebracht voor het Fonds Emilie Leus. Vader Vincent wil het geld investeren in preventieve alcoholmeters voor evenementen.

Tijdens de Warmste Week verkocht het gemeentepersoneel 160 liter zelfgemaakte pompoen- en broccolisoep ten voordele van het Fonds Emilie Leus. Emilie kwam op 11 november 2009 samen met enkele vriendinnen om het leven bij een zwaar verkeersongeval in Oosterzele. Sinds tien jaar voert vader Vincent met het Fonds een strijd tegen alcohol in het verkeer met preventieve alcoholmeters op evenementen, getuigenissen en ondersteuning van verkeersslachtoffers.

Het gemeentepersoneel bereidde en verkocht in december 160 liter verse soep op de wekelijkse markt en aan het personeel. Dat leverde 1251,40 euro op voor het Fonds. “Een hartverwarmend initiatief van ons eigen personeel”, zegt burgemeester Johan Van Durme (CD&V). Ook Vincent Leus bedankte voor de inzet. “Momenteel konden we al 75 preventieve alcoholmeters plaatsen in horecazaken, op openbare parkings en in openbare gebouwen en zijn er vier mobiele testers in omloop op evenementen en festivals. We blijven hameren op het gevaar van alcohol in het verkeer”, zegt Vincent.