Slag om Gijzenzele herdacht met serene bloemenhulde Didier Verbaere

25 mei 2020

11u49 0 Oosterzele Ook zonder publiek werd De Slag om Gijzenzele herdacht. Exact 80 jaar geleden sneuvelden er bij gevechten 29 soldaten van de 6de linie en raakten er 80 gewond.

Op 21 mei 1940 sneuvelden er in en rond Gijzenzele, vooral in het Halve Maanbosje, 29 soldaten van de 6de linie en werden er 80 gewond. Ook bij de 5de en 28ste linie vielen slachtoffers. Aan Duitse zijde sneuvelden er in Gijzenzele 58 soldaten. De jaarlijkse herdenking, waar normaal 150 personen aanwezig zijn, kon uiteraard niet doorgaan. Ze werd op vraag van het provinciecommando Oost-Vlaanderen vervangen door een korte serene plechtigheid.

Er werden bloemen neergelegd door burgemeester Johan Van Durme en schepen Marleen Verdonck. Ook provinciecommandant van Oost-Vlaanderen Kolonel Herman Hendrickx en het Gijzels Genootschap van de Kerkuil eerden de gesneuvelde soldaten met een bloemstuk. Eerder werden door de vriendenkringen van de 5de en 6de linie kransen neergelegd. Het uitgebreide herdenkingsprogramma is verplaatst naar mei 2021 en ook gegidste wandelingen zijn voorlopig niet mogelijk.