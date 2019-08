Simon Lejeune (25) nieuwe voorzitter N-VA Oosterzele Didier Verbaere

26 augustus 2019

16u29 1 Oosterzele Simon Lejeune is verkozen als nieuwe voorzitter van N-VA Oosterzele. Veerle Vandeputte is verkozen als ondervoorzitter en Jo De Munter als secretaris.

Lejeune is 25 jaar en werkt als communicatiemedewerker voor de N-VA-partijtop. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 nam hij op 26 mei voor een tweede keer deel aan verkiezingen. Als 15de opvolger voor het Vlaams Parlement behaalde hij toen 3.083 voorkeurstemmen. “De uitdagingen voor de N-VA in Oosterzele zijn groot”, zegt Lejeune. “Samen met een gemotiveerd team willen we vooruit kijken, beslissingen durven nemen en vooral keihard werken”, zegt de nieuwe voorzitter.