Ruim 150 sympathisanten Lorina Boterdaele op benefiet voor Hope for Children Didier Verbaere

18 augustus 2019

16u50 0 Oosterzele In Gemeenschap Centrum De Kluize in Oosterzele verzamelden afgelopen zaterdag ruim 150 sympathisanten van Lorina Boterdaele (17) voor een benefiet barbecue ten voordele van Hope for Children. De kandidate Miss Oost-Vlaanderen wil zo geld inzamelen voor een kinderproject in Cambodja.

“Ik wil mijn familie en de aanwezige mensen heel erg bedanken. Net als het geweldige team van Keurslager Filip voor de heerlijke BBQ. Het is fijn om te weten dat er zoveel mensen achter mij staan en duimen voor me”, zegt Lorina. “De rekening van het benefiet is nog niet gemaakt maar we gaan wel aardig wat centen verdiend hebben voor Hope for Children. En we willen nog acties ondernemen”, zegt Lorina. Op 15 september is er een grote show en worden de 30 finalisten voor Miss België bekend gemaakt. Lorina steunen kan ook nog steeds via sms MOV18 naar 6665.