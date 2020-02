Roswitha Gerbosch verlaat Groen Oosterzele Didier Verbaere

17 februari 2020

14u34 1 Oosterzele Tijdens het jaarlijkse spaghettifestijn van Groen Oosterzele gaf gemeenteraadslid en boegbeeld Roswitha Gerbosch de fakkel door aan Maaike Afschrift. Zij laat zich wel tijdelijk vervangen door Steven Verstuyft.

Acht jaar lang was Roswitha actief in Oosterzele maar door haar verhuis, kan ze niet langer zetelen in de gemeenteraad. Ze startte als vervanger in de raad en was lijsttrekker bij de jongste verkiezingen. “Ik zal Oosterzele en iedereen van Groen, van onbekende stemmer tot medegemeenteraadslid, heel erg missen”, zegt Roswitha Gerbosch. Maaike zal de eed afleggen maar zich tijdelijk om familiale redenen later vervangen door opvolger Steven Verstuyft.