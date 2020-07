Postkaarten op erfgoedwandeling tonen hoe Balegem laatste eeuw is veranderd Didier Verbaere

02 juli 2020

17u10 1 Oosterzele In Balegem kan je de hele zomer het dorp ontdekken via oude postkaarten. De gemeente stippelde een route uit langsheen unieke infoborden.

Deze zomer kan je letterlijk in het verleden van Balegem duiken. De nieuwe erfgoedwandeling van 6 kilometer is één van de initiatieven van Oosterzele Zomert voor vakantie in eigen land. Langsheen de wandeling kom je oude postkaarten tegen op infoborden. Die tonen hoe de omgeving er in de laatste honderd jaar is veranderd. De route kan je gratis downloaden op de gemeentelijke site en op www.balegem900.be of afhalen in de bibliotheek en de horecazaken in Oosterzele. De borden blijven staan tot eind september.