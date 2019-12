Pop-up tearoom met plantaardige kerstdesserts Didier Verbaere

03 december 2019

18u25 0 Oosterzele EVA Oosterzele, De Sjampetter en Cream&Crunch openen op zondag 8 december een pop-up tearoom met plantaardige kerstdesserts. Je kan er inspiratie opdoen voor de kerstdagen. Wel vooraf inschrijven.

Traditioneel vormen de feestdagen een piek qua vleesconsumptie: miljoenen kalkoenen vliegen in de pan en tonnen rosbief uit de oven. Daarom lanceert EVA Oosterzele een pop-up tearoom waar je kan proeven van plantaardige taarten en ijs als inspiratie voor de feestdagen.

“Vaak bestaan er nog misverstanden over de veggie keuken en zitten de koks met de handen in het haar als ze een plantaardig feestmaal moeten bereiden. De Sjampetter en Cream&Crunch gaan alvast de uitdaging aan om 100 procent plantaardige toetjes te bereiden, ook geschikt voor veganisten of mensen met lactose-intolerantie dus. Op die manier blijft kerst gezellig voor iedereen”, zegt Elena Lievens, coördinator van EVA Oosterzele. Je kan er meteen tal van veggie kookboeken kopen om je veggie feestdis samen te stellen of als geschenk voor vrienden en familie. Afspraak in De Patisson op Kalle 26 in Balegem vanaf 14.30 uur. Info op oosterzele@evavzw.be en recepten vind je op https://www.evavzw.be/nieuws/plantaardige-eindejaarsfeesten .