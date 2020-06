Politierechter trekt rijbewijs van hardleerse bestuurder in LDO

11 juni 2020

16u55 1 Oosterzele De politierechter in Oudenaarde heeft een 35-jarige man uit Oosterzele ongeschikt verklaard om te rijden. De man werd al vijf keer betrapt op rijden onder invloed van alcohol.

De politie betrapte de man in juli 2019 in Sint-Lievens-Houtem al voor de vijfde keer met een glas te veel op achter het stuur. In de politierechtbank wees hij erop dat er tussen deze en zijn vorige overtreding al vijf jaar is verstreken, maar de rechter is toch streng. Hij verklaart hem ongeschikt om te rijden en legt hem een boete van 2.400 euro op. De man moet nu minstens zes maanden door het leven zonder auto. Daarna kan hij een aanvraag indienen om opnieuw met de auto te rijden, op voorwaarde dat hij kan bewijzen dat hij daar geschikt voor is.