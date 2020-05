Parkeerboetes worden geannuleerd en pas weer controles vanaf 1 juli Didier Verbaere

14 mei 2020

12u49 0 Oosterzele Parkeerboetes die de jongste dagen door OPC in Oosterzele werden uitgeschreven, moeten niet betaald worden. De controles worden opgeschort tot 1 juli.

Door de coronacrisis werd de controle op de parkeerkaarten in de blauwe zone opgeschort. Maar deze week werden deze door parkeerbedrijf OPC hervat, zonder dat eerst aan te kondigen. Dus kregen heel wat automobilisten een retributie onder de ruitenwisser. Filip Michiels (Open Vld plus) meldde dit aan het gemeentebestuur en die laat de boetes van 20 euro nu vallen. Aan OPC is gevraagd om ten vroegste op 1juli opnieuw te starten met de controles in Oosterzele.