Openbaar onderzoek asbest stort van start en infovergadering gaat digitaal

08 mei 2020

14u56 0 Oosterzele Het openbaar onderzoek naar de inrichting van een asbeststort op de Balegro-site in Balegem is van start gegaan. Het loopt tot 29 mei. “Dat betekent dus dat wij de komende maand massaal veel bezwaren zullen moeten indienen om te verhinderen dat er een asbeststort komt in onze regio,” reageert het actiecomité geen Asbest in ons Nest.

Het dossier ligt ter inzage op het gemeentehuis en is beschikbaar op het omgevingsloket. “Door de huidige corona-maatregelen kan het actiecomité niet persoonlijk langskomen bij de omwonenden om bezwaren te verzamelen. Om iedereen toch de nodige mogelijkheden te geven om de voorbeeldbezwaren te gebruiken, zullen die binnenkort online beschikbaar worden gesteld via de website van Geen Asbest In Ons Nest”, aldus het comité.

Infovergadering digitaal

De aangekondigde infovergadering rond het openbaar onderzoek over de aanvraag van Balegro voor het opvullen van de oude steenputten als categorie 1 stortplaats voor cementgebonden asbest in bigbags, wordt digitaal georganiseerd. De voorstelling van het project is vanaf maandag 11 mei om 19 uur te consulteren op https://www.youtube.com/playlist?list=PLxfrI55X3MtnnPiDlGKvbEcqaun0mWcD1&playnext=1&index=1.

Vragen kunnen gesteld worden tot woensdag 13 mei 2020 via infovergaderingbalegro@oosterzele.be. Het antwoord op de gestelde vragen wordt opnieuw via bovenstaand youtube-kanaal gepost op maandag 18 mei om 19 uur. Vrijdag 29 mei, het einde van het openbaar onderzoek, worden de video’s offline gezet.