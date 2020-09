Open Vld wil namen uit vertrouwelijk dossier openbaar maken en zet punt opnieuw op agenda gemeenteraad Didier Verbaere

15 september 2020

16u32 1 Oosterzele Gouverneur Carina Van Cauter heeft een gemeenteraadsbeslissing over de bespreking van een auditrapport van het lokaal bestuur in Oosterzele vernietigd na klachten van oppositiepartijen Open Vld Plus en Groen. Zij willen de namen uit het rapport openbaar maken.

De gemeenteraad van Oosterzele besprak op donderdag 18 juni een rapport van Audit Vlaanderen naar aanleiding van een audit die in het najaar 2019 werd opgestart binnen het gemeentebestuur van Oosterzele. “Het rapport maakt melding van een aantal ernstige feiten. Zo wordt onder meer gesproken over regelrechte inbreuken op de wetgeving rond overheidsopdrachten, oneigenlijk gebruik van gemeentelijke titels voor private belangen, schending van de privacy, maar ook deelname aan etentjes en binnen- en buitenlandse trips betaald door private firma’s, dienstverleners of leveranciers, gecontracteerd door de gemeente”, somt fractieleider Filip Michiels (Open Vld plus) een aantal aantijgingen op.

In de raadszitting wou hij samen met Groen het interne rapport bespreken en een deontologische commissie samenroepen. De meerderheid stemde dit voorstel weg omdat de betrokken personen dan niet bij de bespreking aanwezig mochten zijn. Op die manier zouden ook hun namen in de openbaarheid komen. De oppositie diende klacht in bij de Gouverneur en krijgt nu gelijk. “Met Open Vld plus en Groen hadden we deze zomer ook reeds getracht dit dossier aan te kaarten binnen de deontologische commissie. We zullen dit op een volgende gemeenteraad alsnog opnieuw agenderen. We zullen er dan op toezien dat CD&V en N-VA de wetgeving ditmaal wél naleven”, zeggen raadsleden Filip Michiels en Jeroen Logghe (Groen).

Burgemeester Johan Van Durne (CD&V) blijft erbij dat zulke zaken niet in een openbare zitting moeten besproken worden. Er is ook nog niemand beschuldigd na de audit.