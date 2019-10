Open Vld plus wil fietspremie van 500 euro voor elke inwoner die nummerplaat inlevert Didier Verbaere

14 oktober 2019

11u06 6 Oosterzele Open Vld plus Oosterzele lanceert op de gemeenteraad van 17 oktober een voorstel om een gemeentelijke premie van 500 euro uit te reiken aan wie zijn of haar wagen definitief inruilt voor een fiets.

“Met het voorstel van de fietspremie willen we inwoners overtuigen om de overstap te maken van de auto naar de fiets. Voor de financiering kijken we naar de extra middelen die de Vlaamse Regering vrijmaakt voor Oosterzele via het nieuw Vlaams Open Ruimtefonds. Oosterzele mag de komende legislatuur op 1,53 miljoen euro rekenen”, zegt fractieleider Filip Michiels van Open Vld plus.

De premie in het principevoorstel is bestemd voor personen gedomicilieerd in Oosterzele die op hun eigen naam een nummerplaat hebben ingeleverd. Het moet gaan om een fiets die aangekocht werd na de goedkeuring van het reglement. De premie bedraagt de helft van de aankoop van een fiets, bakfiets, meerpersonenfiets, elektrische fiets of elektrische bakfiets met een maximumbedrag van 500 euro.

“Iemand die kiest of moet kiezen voor een gewone fiets, willen we niet benadelen ten aanzien van iemand die een bakfiets of elektrische fiets koopt. Bovendien voorzien we een uitzondering voor kwetsbare Oosterzelenaren die hun wagen opofferen. Voor hen is het subsidiebedrag niet begrensd tot 50 procent, wel tot maximum 500 euro. De subsidie wordt verleend binnen de perken van een vastgelegd budget voorzien op de meerjarenbegroting, vastgelegd per jaar”, legt gemeenteraadslid Louise Van Hoorde uit.