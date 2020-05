Open Vld plus wil dat opgepompt grondwater van werven naar land- en tuinbouwers, loonwerkers en bewoners gaat Didier Verbaere

25 mei 2020

12u34 0 Oosterzele Open Vld plus wil opgepompt grondwater van grote bouwwerven in Oosterzele recupereren. “Veelal wordt grondwater dat daar wordt opgepompt gewoon de riolering ingepompt. Wij vragen om dit water ter beschikking te stellen voor andere doeleinden”, zegt gemeenteraadslid Filip Michiels.

Zijn partij Open Vld plus vraagt het lokaal bestuur om bij de vergunningsaanvraag van zo’n werf, bouwheren te vragen dat opgepompte water ter beschikking te stellen. “We stellen voor dat het gemeentebestuur bekijkt voor welke bouwwerven momenteel al een vergunning loopt om water te mogen oppompen. En voor al deze werven en voor de toekomstige aanvragen het gesprek aan te gaan met de bouwheer, en te bekijken of het water ter beschikking gesteld kan worden van land- en tuinbouwers en loonwerkers. Zo gaat geen kostbaar grondwater verloren. Het grote bouwproject aan het IZOO in het centrum van het dorp van Oosterzele is hier een voorbeeld van”, zegt Michiels.

Dit principe werd eerder al toegepast bij een grote werf in Roeselare. Daar werd het water in een open put gepompt waar landbouwers het konden ophalen. En in Nevele werd in 2018 water afkomstig van een bouwproject ter beschikking gesteld van inwoners. Open Vld plus agendeert dit voorstel op de gemeenteraad van woensdag 27 mei.