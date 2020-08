Open Vld Plus protesteert tegen annuleren skatepark Didier Verbaere

12 augustus 2020

16u01 0 Oosterzele Oppositiepartij Open Vld Plus protesteert tegen de annulering van het jaarlijkse en tijdelijke skateterrein op de parking van hey station van Scheldewindeke. De gemeente richtte er de afgelopen vier jaar zo’n park in maar annuleerde de plannen omwille van de coronacrisis.

“Net nu de jeugd nood heeft aan beweging en ontspanning schermt de gemeente met haar politiereglement. Terwijl ze dit perfect veilig kunnen organiseren”, zeggen raadsleden Kaat Pien en Louise Van Hoorde.

De vier gemeentes van de politiezone Oosterzele, Melle, Merelbeke en Destelbergen beslisten vorige week om alle activiteiten tot eind september af te gelasten. “Een beslissing die we betreuren want de afgelopen weken bewezen heel wat animatoren en leiders van jeugdbewegingen dat kampen en speelse activiteiten perfect veilig te organiseren zijn. Er is zelfs een draaiboek voorhanden van Bataljong, een organisatie die jeugddiensten ondersteund, om skateparken veilig in te richten”, zegt Kaat Pien.

Mentaal welzijn

“Buiten kunnen spelen is ook goed voor het mentale welzijn van onze jongeren. Een aspect dat nu vaak over het hoofd wordt gezien. Sinds 15 mei zijn buiten- en sportactiviteiten weer toegelaten door de Nationale Veiligheidsraad. Het is jammer dat de meerderheid zich wegstopt achter de coronacrisis en haar politiereglement om dit jaar geen skatepark in te richten”, vult Louise aan.

Jongeren kunnen wel skaten ter hoogte van GC De Kluize maar toestellen worden niet geplaatst omdat die onvoldoende kunnen ontsmet worden. De gemeente vraagt wat geduld en beloofd dat er volgend jaar een vast skatepark wordt aangelegd.