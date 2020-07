Oosterzele wil lokale markt promoten en gaat op studiereis naar Gentbrugge Didier Verbaere

04 juli 2020

12u51 0 Oosterzele De Landelijke Gilden van groot Oosterzele en schepen van landbouw Els De Turck (CD&V) trokken op prospectie naar de lokaalmarkt van Gentbrugge. “Daar willen we ook in Oosterzele voor gaan”, klinkt het enthousiast.

“Verser, lekkerder, prettiger en duurzaam winkelen. Een lokaalmarkt is een boerenmarkt met een leuke twist. Een activiteit voor de kinderen en een gezellige bar zorgen voor een sfeervolle beleving. Elke week vind je er naast de trouwe boeren ook een wisselend aanbod”, zegt Hilde De Sutter (CD&V) die mee naar de markt trok.

“Tijdens de coronaperiode vonden veel klanten ook de weg naar het online bestelplatform dat zo’n lokaalmarkt aanbiedt. Op het platform vind je bijna alle verse en kwaliteitsvolle producten die onze boeren en producenten ook op de wekelijkse markt aanbieden. Zo heb je de keuze of je komt afhalen of liever winkelt met een praatje en wat uitleg erbij. De komende maanden doen we een oproep aan de land -en tuinbouwers en andere creatieve ondernemingen uit de gemeente. Lokaal is de nieuwe normaal! En daar willen we ook in Oosterzele voor gaan.”