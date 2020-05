Oosterzele wil gemeentelijke gebouwen openstellen voor studerende inwoners Didier Verbaere

18 mei 2020

12u50 2 Oosterzele De gemeente Oosterzele onderzoekt welke gemeentelijke gebouwen ze ter beschikking kan stellen voor studerende inwoners. Tijdens de blok- en examenperiode kunnen ze normaal gezien terecht in de bibliotheek. Maar die is voorlopig gesloten.

“Voor onze studerende inwoners komt de blokperiode eraan. Daarom onderzoeken we de mogelijkheden om ook andere gemeentelijke gebouwen ter beschikking te stellen, zodat er voldoende ruimte is én de social distance kan gerespecteerd worden”, aldus het gemeentebestuur.

“Het is belangrijk dat onze studenten een rustige plek kunnen vinden om te studeren, zeker in tijden dat ook vele ouders van deze studenten van thuis uit werken. In Oosterzele werd de vraag naar een stille plek al meermaals gesteld door de studenten en uiteraard moeten wij hierop ingaan”, aldus schepen voor Jeugd Elsy De Wilde.