Oosterzele wil blijven fietsen na de lockdown Didier Verbaere

09 juni 2020

10u46 0 Oosterzele Heel wat inwoners van Oosterzele hebben tijdens de lockdown de fiets (her)ontdekt. Dat wil de gemeente blijvend aanmoedigen met de campagne ‘Blijven fietsen allemaal’.

Het gemeentebestuur wil er samen met alle betrokken instanties en organisaties, zoals De Fietsersbond en Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV), alles aan doen om de fietser voldoende ruimte te geven in Oosterzele zodat het veilig blijft voor iedereen.

“Duurzame verplaatsingen zoals de fiets blijkt ook tijdens de corona-exit een essentiële rol te vervullen. Heel veel verplaatsingen die men vroeger misschien met het openbaar vervoer of de auto zouden hebben afgelegd, blijken perfect te voet of met de fiets te kunnen. De ideale ontspanning om het hoofd leeg te maken en bovendien een gezonde bezigheid”, aldus het gemeentebestuur. De verschillende fracties in de gemeenteraad willen iedereen dan ook aanmoedigen om te blijven fietsen.