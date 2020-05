Oosterzele voert ‘corona-openingsuren’ in voor lokale handelaars Didier Verbaere

06 mei 2020

13u44 0 Oosterzele In Oosterzele wil het schepencollege handelaars meer vrijheid geven in de huidige wetgeving die sluitingsuren en een wekelijkse rustdag oplegt. “We willen hen meer flexibiliteit geven om af te wijken van hun huidige openingsuren”, zegt schepen Els De Turck (CD&V).

“Als we ervoor willen zorgen dat de social distancing maximaal kan gewaarborgd blijven, dan lijkt een spreiding van het aantal winkelbezoekers een goede maatregel. Uiteraard laten we het over aan elke lokale Oosterzeelse handelaar om zelf te beslissen om hier gebruik van te maken en bijvoorbeeld langer open te blijven, of op zondag te openen om zo het ‘winkelhieren’ te stimuleren en het aantal klanten in de winkel te spreiden”, zegt schepen Els De Turck.

“We voeren deze regel in zonder ingewikkelde administratieve procedures en rompslomp”, aldus de schepen. “De lokale handelaars hebben het al hard te verduren tijdens deze coronaperiode, dus die hele papierwinkel kunnen ze nu wel missen als kiespijn.”

Ook voordeel voor klanten

“En ook voor onze inwoners kan het een bijkomende reden zijn om zoveel mogelijk lokaal te kopen. De meeste mensen zijn opnieuw opgestart op het werk, moeten dit combineren met het huishouden en het verder opvolgen van de kinderen en pre-teaching. Dan is het misschien wel handig om ’s avonds of op zondag nog snel een boodschap lokaal te kunnen doen.”