Oosterzele verbiedt bezoek aan woonzorgcentra: “Amper voldoende bescherming voor het personeel, laat staan voor bezoekers” Didier Verbaere

16 april 2020

13u59 0 Oosterzele Het schepencollege van Oosterzele heeft in overleg met de woonzorgcentra beslist de nieuwe maatregel van de Veiligheidsraad niet toe te passen. De instellingen blijven dus dicht voor alle bezoek.

De Veiligheidsraad communiceerde gisteren over de nieuwe maatregel dat bewoners van residentiële voorzieningen bezoek mogen krijgen van een vooraf aangeduid persoon. Een maatregel die nu ook de gemeente Oosterzele niet zal toepassen. “Hoe hard dit ook mag zijn, onze woonzorgcentra blijven voorlopig dicht. Het vele goede werk dat we met zijn allen tot nu toe deden kan onmogelijk zomaar weggeveegd worden. We moeten nog even karakter en discipline hebben omdat er amper voldoende beschermingsmogelijkheden zijn voor het personeel , laat staan voor bezoekers", zegt burgemeester Johan Van Durme (CD&V).

“Daarnaast zullen we ook de organisatoren van de kermissen en onze vele verenigingen die activiteiten voorbereiden en plannen, zeer snel informeren over wat kan en niet kan in de komende zomermaanden.”