Oosterzele steunt de start van het verenigingsleven met extra subsidies en middelen

07 september 2020

16u29 2 Oosterzele Het lokaal bestuur van Oosterzele steunt de doorstart van het verenigingsleven na een verplichte lente- en zomerslaap. Jaarlijkse subsidies worden éénmalig verdubbeld en er komt een hinderpremie voor verenigingen en clubs die verlies leden.

“Met de herfst voor de deur is een kwalitatief en gevarieerd sportief en cultureel aanbod, samen met een uitdagende jongerenwerking, meer nog dan anders van groot belang voor een goede mentale gezondheid. Maar we zijn ons bewust van de problemen. Daarom gaan we het verenigingsleven zo goed mogelijk ondersteunen”, zegt schepen Marleen Verdonck. Er wordt een communicatiecampagne opgestart over het organiseren in coronatijden, en een evenementenloket en een evenementen beoordelingsgroep geïnstalleerd.

“De gemeente wordt ook sponsor van activiteiten. “Alle erkende verenigingen die voor de organisatie van hun activiteiten GC De Kluize, den Amb8, GC De Ganck en het Erfgoedhuis, GC Ijzeren Hekken, GC Oude Mannekesschool en de chalet bij de sporthal huren, worden voor 60 procent financieel gesteund. Ze kunnen ook gratis gebruik maken van alle vergaderzalen. Deze regeling geldt tot 1 januari 2021.”

Verdeling noodfonds

Het geld dat de gemeente krijgt van de hogere overheid zal evenredig verdeeld worden voor de ondersteuning van sport, cultuur en infrastructuur. “De gewone subsidies worden verdubbeld. Daarnaast gaan we luisteren welke verenigingen de grootste noden hebben en verliezen hebben geleden. Voor hen komt er een coronahinderpremie. We vormen Den Amb8 ook tijdelijk om tot een vaste pop-up voor corona-events. Hiervoor worden tafels en stoelen en een bescheiden licht- en geluidsinstallatie aangekocht. De zaal kan dan bijvoorbeeld dienst doen als café-chantant, een ruimte voor lezingen, stand-upcomedy of aperitiefconcerten”, besluit de schepen.