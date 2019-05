Oosterzele start onderhandelingen met NMBS voor betere perrons personen handicap Didier Verbaere

24 mei 2019

10u00 0 Oosterzele Het gemeentebestuur van Oosterzele gaat onderhandelingen opstarten met de NMBS-holding om de perrons op de stations beter toegankelijk te maken voor mensen met een beperking.

Oosterzele telt 5 NMBS-stopplaatsen in Oosterzele, Scheldewindeke, Balegem en Moortsele. “In samenwerking met de NMBS-holding is de voorbije jaren werk gemaakt van de verfraaiing van de stationsbuurten door het plaatsen van fietsenstallingen. Maar de perrons van alle stopplaatsen zijn moeilijk of niet toegankelijk voor personen met een handicap”, aldus de motivatie. De gemeenteraad keurde een principebeslissing goed om de onderhandelingen op te starten.