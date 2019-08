Oosterzele opent tijdelijk pop-up skatepark aan station Scheldewindeke maar zoekt permanente locatie Didier Verbaere

01 augustus 2019

16u30 0 Oosterzele Voor het derde jaar op rij opent de gemeente Oosterzele een tijdelijk pop-up skatepark. Net zoals vorige zomer ligt het terrein op de parking van het station van Scheldewindeke. “Maar we gaan op zoek naar een locatie voor een permanent skateterrein in de gemeente”, zegt schepen van Sport Elsy De Wilde (CD&V).

In 2017 liet de gemeente voor het eerst een tijdelijk skatepark aanleggen in Gijzenzele. Tot het einde van de maand ligt een terrein met toestellen aan het station van Scheldewindeke. Daar kunnen jongeren naar hartenlust skaten, steppen en BMX-en. “Naast een uitgebreid aanbod van sport- en jeugdkampen en de vele jeugdbewegingen willen we ook de zogenaamde niet-georganiseerde jeugd niet in de kou laten staan. Met dit sportief extraatje geven we hen ook een leuke plek om hun tijd recreatief en sportief in te vullen en elkaar te ontmoeten”, zegt schepen van Sport en Jeugd Elsy De Wilde.

Permanent park

De gemeente betaalt 3.000 euro huurgeld en wil liefst van al een eigen skatepark aankopen en aanleggen. “In september installeren we een nieuwe jeugdgemeenteraad. Daar zullen ook de skaters vertegenwoordigd zijn. Samen gaan we op zoek naar een geschikte locatie voor een permanent terrein en zullen ze ook inspraak krijgen in de inrichting.” Waar dat terrein zal komen, wordt nog onderzocht. Vorige zomer was er wat kritiek van één aanpalende buur in Scheldewindeke. “Zolang iedereen zich aan de regels houdt, is er geen probleem. Er zijn aanspreekpersonen aangesteld en we gaan ook controleren of de regels gerespecteerd worden. Maar de jeugd moet ook een plaats krijgen om zich te amuseren”, zegt Elsy.

De jeugd is alvast tevreden over het park dat donderdag werd geïnstalleerd en oefende reedsvolop op de geplaatste toestellen. Dagelijks zakken zo’n 20 jongens en meisjes van alle leeftijden af naar het skatepark. “Het is het enige skateterrein in de ruime omgeving. Anders moeten we al naar Merelbeke of Gent sporen. Maar het terrein ziet er prima uit”, zegt één van de skaters die donderdag kwam oefenen bij de opening. Het fietspad langs de spoorweg wordt er ook tijdelijk omgeleid rond de toestellen zodat de jeugd vrij spel heeft in hun skatezone.