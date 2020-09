Oosterzele opent rouwregister voor Ludo Lampaert (61): “Hij was de bezieler van de historische stokerij Van Damme en ambassadeur van onze gemeente” Didier Verbaere

10 september 2020

17u08 1 Balegem/Oosterzele Naar aanleiding van het plotse overlijden van Ludo Lampaert (61) afgelopen maandag beslist het lokaal bestuur van Oosterzele om een rouwregister te openen. “Ludo was de bezieler van de historische stokerij Van Damme in Balegem. Daarmee was hij ambassadeur van een lokaal product dat de gemeentegrenzen ver overstijgt en zo zette hij Oosterzele op de kaart.”

Ludo Lampert overleed maandag onverwachts op 61-jarige leeftijd. Hij werd om 7.30 uur levenloos aangetroffen naast zijn koersfiets in de landelijke Diepestraat. Volgens het parket gaat het om een natuurlijk overlijden. Gemeente Oosterzele betuigt haar oprechte medeleven aan de familie en vrienden van Ludo.

Wie dat wenst, kan het rouwregister ondertekenen aan de onthaalbalie van GC De Kluize in de Sportstraat. Dat kan van maandag tot woensdag van 8.30 tot 16 uur en op maandagavond van 18 tot 20 uur. En op donderdag en vrijdag van 8.30 tot 20 uur. Het is – gelet op de coronamaatregelen – aangewezen een eigen balpen mee te brengen. Er is ook mogelijkheid tot online condoleren via https://www.dezandkorrel.com/rouwbetuigingen/Lampaert-Ludo-731/