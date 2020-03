Oosterzele opent afhaalservice in bibliotheek Scheldewindeke Didier Verbaere

24 maart 2020

12u44 0 Oosterzele Inwoners van Oosterzele kunnen vanaf vandaag opnieuw terecht in de bibliotheek van Scheldewindeke om een pakket boeken af te halen.

Vanaf dinsdag 24 maart kan je in de bib terecht om een pakket materialen te reserveren en af te halen. Kijk eerst in de catalogus van de bib, of voor kinderen via Bieblo, of de materialen aanwezig zijn. Alleen boeken die aanwezig zijn kan je bestellen. Je kunt maximaal tien materialen per lenerskaart reserveren. Bestellen kan enkel via het bestelformulier.

De bibmedewerkers zetten de materialen op je lenerskaart en zetten ze voor je klaar aan de ingang van de bib. Je kunt de materialen inleveren via de inleverbus en dat tijdens de afhaalmomenten op dinsdag, woensdag en donderdag. Op de andere dagen blijft de inleverbus dicht. Kom je je bestelling niet afhalen, dan wordt deze opnieuw vrijgegeven voor andere gebruikers.