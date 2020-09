Oosterzele laat zijn handelaars en inwoners niet in de kou staan en koopt tentjes voor wachtende klanten Didier Verbaere

03 september 2020

19u02 0 Oosterzele Omdat het COVID-19-virus nog enige tijd zal circuleren en ook in Oosterzele heel wat handelszaken de komende periode nog steeds te maken zullen hebben met een beperking van het aantal klanten in hun winkel, koopt de gemeente Oosterzele tentjes aan voor de wachtende klanten.

De herfst en winterperiode komt eraan en helaas zullen klanten nog steeds moeten buiten wachten aan sommige winkels. “Om te verhinderen dat zij dat moeten doen in de regen, kou en wind kopen we een aantal beschutting middelen, waaronder tenten, aan en stellen ze ter beschikking van de handelaars waar dat nodig is. Op die manier laat Oosterzele zowel zijn handelaars als inwoners niet in de kou staan”, zegt schepen Elsy De Wilde.