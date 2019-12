Oosterzele koopt nieuwe wagen op aardgas en hakselaar voor groendienst Didier Verbaere

17 december 2019

10u23 0 Oosterzele Oosterzele heeft een nieuwe dienstwagen aangekocht voor de groendienst. De nieuwe lichte vrachtwagen rijdt op Compressed Natural Gass (CNG of aardgas onder druk) en heeft een open laadbak met kipsysteem. De wagen werd aangekocht via het project duurzame mobiliteit bij lokale besturen van Eandis en kost 45.677,5 euro.

“Een CNG-voertuig produceert minder fijn stof, CO2 en stikstof dan een dieselwagen en is tot 30 procent goedkoper dan diesel. Dergelijk voertuig kan ook rijden op biogas, dat wordt verkregen door de ontbinding van organisch afval. Dit is dus voor een extra ecologisch voordeel” zegt schepen voor klimaatbeleid en groen Christ Meuleman (CD&V).

Nieuwe hakselaar

Daarnaast kocht Oosterzele ook een nieuwe hakselaar voor 23.089,83 euro om het gemeentelijk snoeiafval ter plaatse te verwerken en opnieuw te gebruiken in de gemeentelijke perken. “Door de aankoop van de nieuwe hakselaar beperken we het transport van snoeiafval en hoeven we ook geen stortkosten meer te betalen om het te deponeren. Op deze manier investeren we in een duurzamere omgeving en besparen we.”