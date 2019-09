Oosterzele investeert 76.000 euro in nieuwe verlichting sporthal De Kluize Didier Verbaere

11 september 2019

09u43 1 Oosterzele Het Autonoom Gemeente Bedrijf (AGB) van de gemeente Oosterzele heeft 76.000 euro geïnvesteerd in de ‘relighting’ van Sporthal De Kluize. Dertig jaar na de opening was de originele verlichting aan vervanging toe. Tijdens de plaatsing van de nieuwe armaturen met LED verlichting werd ook werk gemaakt van een grondige poetsbeurt van het metalen dakframe en de dakplaten.

“In de grote zaal van de sporthal werden 104 oude armaturen met energieverslindende lampen tot 14.560 watt vervangen door 24 LED toestellen”, zegt Filip Vermeiren van het AGB. “Die produceren meer licht dan de oude lampen maar verbruiken amper 5.616 watt. Dat is een daling in de energiekost van maar liefst 61,5 procent”, zegt Filip. In de polyvalente zaal van de sporthal zorgt de nieuwe verlichting voor een daling van 70 procent van de energiekost. Ook de kleedkamers, gangen, burelen, de inkom, vergaderzalen en de cafetaria kregen nieuwe en zuinige LED verlichting.

Ook in theaterzaal

“De komende maanden buigt het technische team zich over een studie met een soortgelijke relighting van de theaterzaal van het Gemeenschap Centrum. Ook daar willen we het klassieke theaterlicht vervangen door energiezuinige lampen. Met deze en andere maatregelen willen we een actief klimaatbeleid voeren om de klimaatopwarming tegen te gaan”, zegt schepen en voorzitter van het AGB Marleen Verdonck (CD&V).

Op het dak van het gebouw werden in dat kader trouwens twee bijenkasten geplaatst. Imkers Etienne De Smet en Philippe De Landsheere konden er afgelopen zomer maar liefst 21,5 kilo honing oogsten.