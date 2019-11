Oosterzele communiceert nu ook via Hoplr Didier Verbaere

29 november 2019

Inwoners van Oosterzele ontvangen een uitnodiging om zich te registreren op het buurtplatform Hoplr. Het lopende Leaderproject Beleef(de) plekjes was de opstart om Hoplr echt voet aan wal te doen krijgen.

Hoplr is een buurtplatform dat al zeer actief is en positief onthaald werd in verschillende steden en gemeenten. Het heeft als doel dat mensen uit dezelfde buurt elkaar beter leren kennen. Heb je iets nodig, zoek je een babysit, wil je een straatfeest organiseren, gezellig met een aantal buren eens een pint gaan pakken, …? Via Hoplr kan je elkaar gemakkelijk bereiken.

“We merkten dat dit platform in buurt de Anker al intensief gebruikt werd. Daarom hebben we Hoplr gecontacteerd om ook de rest van het grondgebied te activeren en samen mensen naar dit platform te leiden. De missie van Hoplr sluit immers nauw aan bij het project dat ik 2 jaar geleden in Oosterzele opstartte. Dit kadert in onze doelstelling om van Oosterzele een “zorgzame samenleving “ te maken”, zegt schepen Christ Meuleman (CD&V).

“Als gemeente gaan we dit kanaal gebruiken om onze inwoners te informeren over o.a. dringende verkeersmaatregelen, bewonersvergaderingen en buurtactiviteiten. We gebruiken Hoplr als extern platform en hebben dus geen inzage in de berichten van de buurt. Tenzij inwoners er zelf voor kiezen om hun voorstel of idee met de gemeente te delen. Het buurtnetwerk is vooral van de buurtbewoners”, vult schepen van communicatie Elsy De Wilde aan.