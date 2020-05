Ook inwoners van Oosterzele moeten nog even wachten op mondmaskers Didier Verbaere

22 mei 2020

10u19 0 Oosterzele Open Vld plus heeft kritiek op de voorbereiding van de bedeling van de mondmaskers onder de inwoners van Oosterzele. “Jammer dat dit zo veel tijd in beslag neemt en er niet sneller geschakeld wordt. Wij vernamen dat een deel van de bestelde mondmaskers reeds op 15 mei werden geleverd”, zegt fractieleider Filip Michiels. Burgemeester Johan Van Durme (CD&V) ontkent.

De oppositiepartij had daarop aangeboden om in dit verlengd weekend te helpen met het vullen van de enveloppes. “Wij hebben net zoals anderen heel lang moeten wachten op de levering van de mondmaskers. Sommige gemeentes hebben zelfs nog geen zicht op de levering. De mondmaskers worden maandag pas geleverd bij de gemeente, zo is mij bevestigd door onze noodplanningsambtenaar”, weerlegt burgemeester Johan Van Durme de kritiek.

Maandag zullen we alle adressen sorteren op deelgemeente, straat en aantal maskers Burgemeester Johan Van Durme

“Maandag zullen we alle adressen sorteren op deelgemeente, straat en aantal maskers. Gezien de wet op de privacy, kunnen we die adressen ook niet zomaar aan iedereen geven en zal dit door de eigen administratie gebeuren. Mensen uit de zorg, onderwijzend personeel en onthaalouders hebben wel al een masker ontvangen van de gemeente. Daarnaast zijn ook al heel wat maskers gemaakt door ijverige vrijwilligers. Ook deze maskers gingen al voor een groot deel naar risicogroepen”, stelt Van Durme.

“Misschien moet Open Vld plus eens polsen of druk steken bij zijn eigen ministers, die toch mee verantwoordelijk zijn voor de laattijdigheid, in plaats van de druk te leggen bij het lokaal bestuur. Wij investeren dus met plezier meer dan 20.000 euro voor de veiligheid van onze inwoners. Laat ons dus zorgzaam omgaan met dit materiaal en het op een gestructureerde manier verdelen.”

Oproep naar vrijwilligers

De gemeente roept vrijwilligers op om mee te helpen met het vullen van de omslagen op dinsdag 26 mei en voor het ronddragen van de mondmaksers vanaf woensdag 27 mei. Elke inwoner ouder dan 12 jaar ontvangt een gratis mondmasker en twee filters. Wie wil meehelpen, kan dat laten weten via info@oosterzele.be.