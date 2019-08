Ook Chiro Gontrode help mee aan kermis in Gijzenzele Didier Verbaere

19 augustus 2019

15u30 0 Oosterzele Met bijna 100 vrijwilligers zetten acht verenigingen in Gijzenzele hun schouders onder de organisatie van Gijzel Kermis. Dat is ongeveer 10 procent van alle inwoners van de kleine deelgemeente van Oosterzele. Ze krijgen dit jaar ook steun van de Chiro uit buurgemeente Gontrode.

“Deze kermis is er een door en voor de inwoners. We willen geen Tomorrowland worden”, lacht burgemeester Johan Van Durme. De kermis in Gijzenzele is ook jaarlijks goed voor enkele duizend bezoekers en dat is zowat de limiet die het kleine dorp aankan. Door een uitstekend en gratis programma heeft de kermis een grote aantrekkingskracht in de ruime regio.

“Het is toch vrij uniek dat deze kermis integraal georganiseerd wordt door het verenigingsleven. Acht verenigingen en bijna honderd medewerkers en een aantal losse helpende handen zorgen vijf dagen lang voor sfeer in het dorp. In ruil delen ze allemaal in een deel van de winst en bieden we hen een groot feest aan om hen te bedanken”, legt burgemeester Van Durme uit.

Hulp uit Gontrode

“Voor het eerst komen ook mensen van de groep Chiromeisjes uit Gontrode helpen. Heel wat kinderen uit Gijzenzele gaan daar naar de jeugdbeweging”. Gijzel Kermis 2019 hoopt alvast op beter weer dan vorig jaar en heeft opnieuw een mooie affiche klaar. Met de vertrouwde ingrediënten zoals de rommelmarkt, friet met stoverij, fuiven en kinderanimatie en kermismolens. Maar ook grote namen zoals DJ Sven Ornelis, Hammertime, Marino Punk en Sergio. Gijzel Kermis start op vrijdag 23 augustus en duurt tot dinsdag 26 augustus. Het volledige programma vind je op www.gijzelkirmesse.be.