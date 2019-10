Ongewenste bezoekers in kantine van FCE Moortsele JDG

14u04 0 Oosterzele De voetbalkantine van FCE Moortsele kreeg in de nacht van vrijdag op zaterdag ongewenste bezoekers over de vloer.

De politie is een onderzoek gestart. Of en wat er gestolen is, blijft voorlopig onduidelijk. “De wanorde ter plaatse getuigt van het ongewenste bezoek”, laat de lokale politie optekenen.

De bewuste kantine bevindt zich langs de Rollebaan in Moortsele. Het zou niet de eerste keer zijn dat inbrekers daar toeslaan.